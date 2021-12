– Hosszú évek alatt állt össze legújabb verseskötete. Mennyire volt tudatos ez a „kihagyás”?

– Tudatos volt, de nem megtervezett. A legutóbbi, 2013-as verseskötetem és a mostani gyűjtemény megjelenése között eltelt időben szám szerint 19 különféle könyvem jelent meg. Ez évi két kiadványt jelent, amin magam is meglepődtem. Egyszerűen nem fért bele a kiadandó kéziratok sorába egy verseskötet is. Tűnődöm, ezt a most nagyon soknak feltűnő verset három különböző kötetben is kiadhattam volna. Hogy melyik lett volna jobb, három ehető, verseskötetvékony könyv vagy egy ilyen vastag opus a nagy zabáláshoz, alighanem kinek-kinek az ízlése dönti el.