Mint elhangzott, a 101. Császári és Királyi Gyalogezred 1914-ben vonult be az I. világháborúba. Állományának tagjai többségében Békés, illetve Csongrád vármegye több járásából származtak. A 101-esek parancsnoksága, valamint az egyik zászlóalja mindig Békéscsabán állomásozott, ebből adódóan a település háziezredének is hívták. Az ezred több frontvonalat is megjárt az első világháború alatt, a szerb, az orosz és az olasz harctereken vette ki részét a Monarchia háborús erőfeszítéseiből. A háborút lezáró fegyverszünet megköttetése után a megfáradt katonák 52 hónapnyi megpróbáltatás után, rendezetten tértek haza Békéscsabára, akkor éppen az olasz frontról.