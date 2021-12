Magyarországon fakó keselyűk nem költenek, de szeptemberben, októberben, sőt időnként még novemberben is fel-felbukkanhat néhány kóborló példány. A hozzánk legközelebbi költőállomány Horvátországban, Cres-szigetén él. Az ottani kolóniát egy visszatelepítési programmal is segítették korábban. A most megfigyelt fiatal madár valószínűleg szintén onnan érkezett. A napokban egyébként a Balaton-felvidéken, Apácatornán is felbukkant egy példány.

/Illusztráció: Bencsik Antal Zsolt/