Mint kiemelte, a második világháborús károkat követő „romeltakarításra” hivatkozva emberek, civilek tömegeit hurcolta munkatáboraiba a kommunista Szovjetunió. „Az egyéni sorsokat és családokat egyaránt megnyomorító történelmi dráma túlélői és leszármazottaik ma is élő tanúként hirdetik: nem csak a háborúk, de a kirobbantásukon fáradozó ideológiák is a kisember szenvedései árán nőttek a társadalom fejére. Ahogy országosan, úgy Békésen is érintetté vált ezen a téren a németség.” – fogalmazott a városvezető.

Az emlékezők gyertyát gyújtottak az 1945 január 8-án a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcoltak tiszteletére néhány éve állított emléktáblánál /Fotó: Gazsó János/