A tényállás szerint a csabai díler többféle kábítószert rendelt az úgynevezett dark webről, hogy azokat értékesítse. Volt, hogy élettársának adott át drogot, illetve három alkalommal is megesett, hogy egy békéscsabai táplálékkiegészítőket forgalmazó boltban értékesített kokaint. 2019 nyarán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lefoglalt egy levélküldeményt, amelyet neki címeztek, miután a drogkereső kutya kiszagolta a benne lévő tablettákat. 2021 végén a rendőrök az üzletben, valamint a férfi lakásában is foglaltak le korábban beszerzett kábítószereket – jelentős mennyiségben –, illetve simítózáras tasakokat és mérleget. A férfi nemcsak terjesztette, hanem fogyasztotta is a drogot.

Kábítószer-kereskedelem miatt mondták ki bűnösnek a 35 éves csabai dílert, aki egy táplálékkiegészítőket forgalmazó boltban is terített. Fotó: Licska Balázs

Öt év szabadságvesztést javasolt a vádhatóság

A Békés Vármegyei Főügyészségen kábítószer-kereskedelem miatt emeltek vádat a férfi ellen. A vádhatóság azt indítványozta, hogy amennyiben a vádlott beismeri tettét kedden, a Gyulai Törvényszéken tartott előkészítő ülésen, akkor ítéljék öt év szabadságvesztésre, illetve többek között fizettessék ki vele az eddig felmerült bűnügyi költséget is, amely 2,5 millió forintra rúg.

A vádlott beismerte tettét

A 35 éves kondorosi-békéscsabai férfi beismerte tettét. Elmondta: 2015 és 2017 között élettársának adott át kokaint több alkalommal is. 2017 és 2021 között többször rendelt különféle kábítószereket – amfetamint, metamfetamint, ketamint, MDMA-at és LSD-t – a dark webről. 2019-ben három alkalommal – kétszer egy-egy grammot, egyszer két grammot – adott el kokaint összesen 100 ezer forintért egy férfinak. 2019 nyarán lefoglaltak egy szállítmányt, amely tablettákat tartalmazott.

Nem függő, de szenvedélybeteg

A férfi hozzátette, hogy a rendőrök 2021 végén a táplálékkiegészítőket forgalmazó boltban és a lakásában is lefoglaltak különféle anyagokat, amelyeket ezeken a helyeken tárolt, azért, hogy aztán értékesítse; a rendőrök zacskókat és mérleget is találtak. Amikor őt lekapcsolták, akkor a ruházatából is került elő drog, illetve a vizeletéből kimutatták, hogy fogyasztott. Hangsúlyozta, hogy nem kábítószerfüggő, viszont szenvedélybetegség kialakult nála.

Vállalta tettei következményeit a csabai díler

Korábban részben elismertem a felelősségemet, aztán hárítottam – mondta a férfi. A vádlott hozzátette, hogy drogprevenciós foglalkozásokon vesz részt a rács mögött, és ez a rehabilitáció segített neki a felismerésben. Emellett szülei is arra tanították, hogy vállalnia kell a felelősséget. Úgy véli, hogy az elmúlt időszak tetteivel rengeteg fájdalmat, szenvedést okozott számukra. Elcsukló hangon mondta: szeretne szembenézni a tetteivel, vállalni a következményeket. Megbánta, hogy kábítószerhez nyúlt, elhatárolódik attól a magatartástól, ami korábban jellemezte őt, szeretne a szüleinek jobb fia lenni.

Az előkészítő ülésen dr. Borombós Anita bíró elfogadta a vádlott beismerő vallomását. Fotó: Licska Balázs

Öt év fegyházbüntetést kapott

Az előkészítő ülésen dr. Borombós Anita bíró elfogadta a vádlott bűnösséget beismerő vallomását. Hozzátette, hogy a férfi vallomása egyértelmű volt, elismerte, hogy adott át drogot, hogy azért szerzett be kábítószert, hogy értékesítse, illetve azt is, hogy fogyasztott.

A Gyulai Törvényszéken végül bűnösnek mondták ki a vádlottat kábítószer-kereskedelemben, ezért öt év fegyházbüntetésre ítélték, öt évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, valamint 100 ezer forint erejéig vagyonelkobzást rendeltek el vele szemben. Emellett kötelezték az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére. A döntés jogerős.