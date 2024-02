Ezen a héten is működik rendőrségi toborzó stand Békéscsabán, a Csaba Centerben. Szombati Andrea, a Békés vármegyei főkapitányság sajtószóvivője elmondta, az érdeklődők a rendészeti képzésekről, a jelentkezés feltételeiről és a hivatásosok szolgálati feladatairól is első kézből kaphatnak információkat.

A rendőrség munkatársai február 14-én, szerdán 10 és 12 óra között a bevásárlóközpont földszintjén állnak az őket felkeresők rendelkezésére.

A képzésekről szóló tájékoztatók megtalálhatók a rendőrség karrierportálján is. Emellett a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatán is fogadják az érdeklődők telefonhívásait. A 66/523-700-as telefonszám munkaidőben hívható, illetve szintén munkaidőben személyesen is lehet tájékoztatást kérni a főkapitányságon, Békéscsabán, a Bartók Béla út 1-3. szám alatt.