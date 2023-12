Jeleztek a házőrzők, így értek tetten egy férfit és egy nőt, mindketten lopni próbáltak. Egyikük elbóbiskolt a helyszínen Szeghalmon, a másik pedig azt mondta Vésztőn, miután lefülelték, hogy „nem kell ide rendőrség”.

A férfi egy 2023 januári hajnalon Szeghalmon lendült akcióba, fűnyírót akart elvinni egy házból. A szomszédok negyed 6-kor arra figyeltek fel, hogy az utcában nagyon ugatnak a kutyák. Egyikük kiment, és látta, hogy az ő házával szemben lévő épületnél mozgás van, valaki egy fűnyírót húz ki az udvarról az utcára. A szemtanú hívta a rendőrséget, közben a lopni készülő ember visszament az utcáról a házba, és leült a teraszon. Mikor a rendőrök megérkeztek, először nem válaszolt a kérdéseikre. Szemmel láthatóan ittas volt, és úgy tűnt, elbóbiskolt. Mikor magához tért, utána sem tudta megmondani, mit keres ott.

A nő áprilisban Vésztőn, egy házból próbált lopni. A házban egy diáklány lakik a szüleivel, és a lány aznap, amikor elment iskolába, elfelejtette vinni a kulcsát. Az édesapja ezért délután, amikor általában érkezni szokott a gyermeke, előre kinyitotta neki a kaput. A lány előtt azonban egy nő is bement a házba, és olyan dolgokat keresett, amiket pénzzé tehetett volna.

A férfi eközben a kazánházban volt, de felfigyelt arra, hogy ugat a kutyájuk, így tetten is érte a szatyorba mindenféle dolgot összepakoló nőt. Közben a lánya is megérkezett, együtt vonták kérdőre az idegent, hogy mit keres náluk. Ekkor a nő mindent kipakolt, amit el akart vinni, közben a lány közölte vele, hívja a rendőrséget. A nő azt mondta, hogy nem kell ide a rendőrség, hiszen mindent visszaadott, és indult is kifelé az udvarról. A háziak fel akarták tartóztatni, de a kerítésen át kimászott az utcára, és elment. A rendőrök a személyleírás alapján elfogták.