Felmerült, hogy megszűnhet a zéró tolerancia Magyarországon is, ellentmondó hírek láttak napvilágot. Ami tény, Békésben az ittasan okozott okozott balesetek száma tavaly 44-ről 38-ra esett vissza, és a részarányban is csökkenés történt 9,7-ről 8 százalékra.

A Világgazdaság közölte, a Belügyminisztérium ugyan hírlapi kacsának minősítette, hogy eltörölnék itthon a teljes alkoholtilalmat a vezetésnél, ám később kiderült: az Építési és Közlekedési Minisztérium mégis vizsgálja ennek lehetőségét, de egyelőre még csak a külföldi szabályozási gyakorlatokat gyűjtik össze.

Ez pedig könnyen jelentheti azt, hogy a borászatok által régóta sürgetett változás mégis életbe léphet. Az Európai Unió 27 tagállamából ugyanis mindössze négyben van teljes tilalom az alkoholfogyasztás utáni vezetésre. Magyarország mellett Csehország, Szlovákia és Románia volt az, amely szintén zéró toleranciát hirdetett.

Ahogyan a Világgazdaság korábbi gyűjtéséből kiderült: a többi országban jóval kevésbé veszik szigorúan egy-két pohár sör vagy csekély mennyiségű bor elfogyasztását, az átlagosan 0,5 ezrelékes véralkoholszint még belefér náluk.

Lázár János építési és közlekedési miniszter nemrég már hivatalosan is bejelentette, hogy a budapesti Árpád hídon történt halálos gázolás után felül kell vizsgálni a KRESZ-t, illetve a B-kategóriás jogosítvány megszerzését is átalakítják. Akkor az hangzott el, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium a Belügyminisztériummal közösen megkezdte a KRESZ felülvizsgálatát. Az átalakítást pedig ősszel társadalmi egyeztetésre bocsátják. Ebbe akár a 2008-ban bevezetett zéró tolerancia eltörlése is beletartozhat.

Legalábbis a 24.hu értesülései szerint, melyeket bár a Belügyminisztérium kacsának minősített, az Építési és Közlekedési Minisztérium mégis megerősített. A 2008 előtti állapot, azaz a 0,8 ezrelékes véralkoholszintig megengedő szabályozás valószínűleg nem tér vissza, hiszen az kiugró lenne a kontinensen – csak Nagy-Britanniában és Máltán van ilyen mértékig tolerancia –, de a 0,5 ezrelék már elképzelhetőbbnek tűnik. Ez a határ Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Horvátországban és a legtöbb más államban is.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint egyébként a zéró tolerancia bevezetése óta jelentősen csökkent az ittasan okozott, személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma. A 2008-as 2177 esetről egészen a tavalyi 1192 esetig csökkenő tendenciát mutatnak a statisztikák.

Békésben tavaly 38 ittas vezető okozott balesetet, ez hattal kevesebb, mint 2021-ben. Az ittasan balesetet okozók 16-16 esetben személygépkocsivezetők és kerékpárosok voltak, öt esetben segédmotort vezettek, és egy gyalogos is okozott ittasan balesetet. Az ittasan balesetet okozó személyautó-sofőrök száma tovább mérséklődött, de a ittasan balesetet okozó biciklisek száma eggyel emelkedett. A legmagasabb ittas részarány a gyulai kapitánysághoz (10,2 százalék), a legalacsonyabb a mezőkovácsházi kapitánysághoz (5,6 százalék) volt köthető tavaly.