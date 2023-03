Deményné Tűri Zsanett hadnagy, a vármegyei főkapitányság sajtóreferense hétfőn hangsúlyozta, az ellenőrzés országos, időtartama egy hét. Az akció során a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek, valamint a segédmotorosok és a motorkerékpárosok esetében a bukósisak használatát nézik a rendőrök.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) honlapján szerepel, hogy a járművezetők, és az elöl ülők biztonságiöv-használati arányai 2019-ben voltak a legkedvezőbbek, ettől a 2021-ben és a 2022-ben rögzített értékek is elmaradtak. A tavalyi övhasználati arány a hátsó üléseken az összes vizsgált útkategória esetén megegyezett (az eltérés egyszázalékon belüli) a 2019-es értékekkel. Igen kedvezőtlenek a 2022-ben mért gyermekbiztonsági-rendszerek helyes használatának arányszámai is.

Országos szakmai szervezetek adatai szerint, ha a személyautók vezetői és utasai körében tíz százalékkal magasabb lett volna a biztonsági öv használatának az aránya, akkor 2020-ban 45 haláleset és 118 súlyos sérülés, 2021-ben pedig 65 haláleset és 144 súlyos sérülést lehetett volna megelőzni.

Tehát ebben a két évben 110-el kevesebben haltak volna meg, és 262-vel kevesebben sérültek volna meg súlyosan balesetekben.

– Békésben a múlt évben 15 olyan ember vesztette életét közlekedési balesetben, akiknek használniuk kellett (volna) a biztonsági övet, közülük 10-en nem voltak bekötve – hangsúlyozta dr. Szombati Andrea, a Békés vármegyei főkapitányság sajtószóvivője.

– A bekapcsolt, szabályosan használt biztonsági öv csökkentheti a sérülés súlyosságát, ezért közúti ellenőrzésekkor, baleset-megelőzési rendezvényeken és minden fórumon rendszeresen kérjük a járművezetőket, utasokat, hogy elindulás előtt kössék be magukat!

Deményné Tűri Zsanettel Békéscsabán az Orosházi úti felüljáró után, Jamina felé mentünk el hétfőn, itt is ellenőriztek a rendőrök. A különböző szabálysértéseknek megfelelő intézkedéseket hozták. A kedvünkért olyanokat is megállítottak, akik szabályosan közlekedtek, hogy beszélhessünk velük pár szót.

Laurinyecz Brigitta autóval, családjával utazott, és elmondta, mindig bekötik a biztonsági övet. Nem az esetleges ellenőrzések miatt, hanem azért, mert így baleset esetén is jóval kisebb az esélye, hogy súlyosan megsérüljenek. Ők is szeretnének mindig épségben hazaérni, és tudják azt is, mindenkit hazavárnak. Ezért nemcsak magukért, hanem mások miatt is betartják a szabályokat.

Dr. Szombati Andrea elmondta, nem a rendőrök miatt kell bekötni a biztonsági övet, hanem a közlekedőknek saját maguk miatt kell használniuk ezt az eszközt. Hozzátette, a közúti ellenőrzéseknél ebben a tekintetben zéró tolerancia van. Kérik, hogy figyeljenek a gyermekek biztonságára is!