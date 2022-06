Két hétig tartó ifjúsági tábort szervezett június 13-tól június 24-ig a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság a „Tálcán kínáljuk a biztonságot!”-„Bűnmegelőzés korhatár nélkül” elnevezésű - a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által támogatott - pályázat keretében a Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium rendészeti hallgatóinak. A 11. osztályos rendészeti tanulóknak bűnmegelőzési témakörben rendeznek foglalkozásokat a rendőrség szakemberei, valamint látványos bemutatót a Közterületi és Támogató Alosztály speciális feladatokra kiképzett rendőrei.

Emellett a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Honvédség munkatársai is megjelennek a békéscsabai, orosházi helyszíneken, hogy előadásokat tartsanak a 150 diáknak. A fiataloknak lehetősége lesz ellátogatni a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe is. Természetesen a pihenés és a kikapcsolódás sem fog elmaradni. Bográcsozással, strandolással és vetélkedővel is készülnek a szervezők - adta hírül a police.hu.