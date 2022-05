Elhangzott, hogy a sarkadi önkéntes tűzoltók továbbra is jogosultak önálló beavatkozásra. Tavaly 25 esetben vonultak, 12-szer a hivatásos tűzoltókkal közösen, 13 esetben önállóan avatkoztak be. Az önkénteseket képviselve Tarcali Mihály és Sztancs József hangsúlyozták, a jövőben is lehet számítani az egyesületre; és kiemelték, hogy sok segítséget kaptak az önkormányzattól.

A testület nevében dr. Mo­kán István polgármester köszönetet mondott a hivatásos tűzoltóknak a szolgálatért, az önkéntesek kapcsán pedig kiemelte: tűz és víz okozta baj esetében is helytállnak, óriási érték, hogy a városban van ilyen egyesület.