A részegszemüveg egy erősebb ittas állapot hatásait érzékelteti. Akik felvették az eszközt, azt a feladatot kapták, hogy egy dobogókockát helyezzenek bele egy asztalon álló pohárba. A kihívás senkinek nem sikerült, ami jól mutatta, hogy alkohol hatása alatt milyen szinten tompul a távolságérzet és a reakcióidő. A szemüveget kipróbálók egyike elmondta, nagyon szédült. Egy másik hölgy pedig úgy fogalmazott, nagy durva élmény volt, mert iszonyatosan eltávolodott minden.



Mint a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, tavaly Békés megyében a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet okozóknak a közel 10 százaléka ittasan közlekedett. Éppen húsvét hétfőn is történt olyan baleset, amelyet ittas autós okozott. Az akkor 43 éves férfi autójával Békéscsaba határában áttért a menetiránya szerinti bal oldali sávba, és összeütközött két autóval. Az egyikkel szerencsére csak érintőlegesen, abban nem sérült meg senki. A másik autóban viszont a vétlen vezető, és a mellette ülő felesége is súlyosan megsérült. Az ittas férfi és egyik utasa is súlyos, a másik utasa pedig könnyű sérülést szenvedett. A kétegyházi férfi kihallgatásán elmondta, hogy aznap több helyen volt locsolkodni, sok pálinkát ivott. Jogosítványa sosem volt, az autóján pedig nem volt kötelező felelősségbiztosítás. A rendőrség minden nap végez közúti ellenőrzéseket azért, hogy a másokra is veszélyt jelentő szabálytalankodókat kiszűrje a forgalomból, de a balesetek megelőzéséért legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek.

Tóth-Rostás Zita rendőr főtörzsőrmester mutatta be a szemüveg használatát az érdeklődőknek /Fotó: Bencsik Ádám/

Az alkohol hatása az emberi szervezetre egyébként több tényezőtől függ. Így az alkoholt fogyasztó általános egészségi állapotától, valamint attól, hogy mennyire van kipihent állapotban, illetve evett-e, ha igen, mit és mikor. Nem biztos, hogy az adott mennyiségű és fajtájú alkohol mindenkinél ugyanazt a hatást váltja ki, mindenkinek a szervezete ugyanannyi idő alatt bontja le az elfogyasztott mennyiséget.



Az alkohol megváltoztatja az érzékelési képességeket. Az ittas ember torz képet lát a környezetéről, a forgalomról. Nem tudja jól megbecsülni a körülötte lévő dolgok, épületek távolságát, méretét, a közeledő járművek távolságát, sebességét. Ráadásul veszélyhelyzetekben sem olyan gyorsan és úgy cselekszik, mint józanul. A szeszesital fogyasztásának hatására csökken az észlelőképesség, tompulnak a reflexek, így jelentősen megnő a reakcióidő. A nagyobb mértékű alkoholfogyasztás következményei pedig egyenesen beláthatatlanok.