Több tízezer ügy érkezett a Békés megyei bíróságokra

Tavaly valamennyi ügyszakot tekintve 37 ezer 102 ügy érkezett a Békés megyei bíróságokra. Ennél ugyanakkor több, 37 ezer 756 ügy fejeződött be, amelynek köszönhetően az év végére kevesebb ügy maradt folyamatban. A Gyulai Törvényszék ennek köszönhetően továbbra is megőrizte országos összehasonlításban is kiemelkedő ügyforgalmi adatait.

Dr. Senyei György és dr. Bagdi Árpád Gyula elemezte a tavalyi évet /Fotó: Bencsik Ádám/

A Gyulai Törvényszék tényleges bírói létszáma hetvenegy, amivel országos összehasonlításban a középmezőnyben foglal helyet – fogalmazott a Gyulai Törvényszéken megtartott szerdai összbírói értekezlet előtt rendezett sajtótájékoztatón dr. Senyei György. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke elmondta, a megyében magas a járásbíróságok száma, hét ilyen intézmény működik, ugyanakkor Békésben a bírák színvonalas munkájának következményeként az elhúzódó ügyek aránya alacsony.

Kitért arra, hogy 2020-ban a járványhelyzet miatt az egész országban kevesebb ügy érkezett a bíróságokra, tavaly ugyanakkor ez a trend megfordult, és emelkedett az újonnan érkezett ügyek száma a megelőző évhez képest. Mint megtudtuk, a Gyulai Törvényszékre 10,1 százalékkal több ügy érkezett, mint 2020-ban, ami jóval magasabb az országos, 3,1 százalékos növekedési átlagnál. A Gyulai Törvényszéken a tavaly beérkezett ügyek száma meghaladta a pandémia előtti utolsó, 2019-es évben érkezett ügyek számát.

Dr. Senyei György kifejtette, a befejezett ügyek száma 11,4 százalékkal emelkedett a megyében, míg az országos növekedés 8 százalékos volt. A befejezett ügyek száma Békésben meghaladta az érkezett ügyeket, így a folyamatban lévő ügyek száma jelentősen csökkent. AZ OHB elnöke hangsúlyozta, különös gondot kell fordítani a régóta folyamatban lévő, úgynevezett elhúzódó ügyekre is. Ennek érdekében 2020 második felében központi intézkedést hoztak a két éven túl húzódó peres ügyek számának csökkentése érdekében. Országosan már 33 százalékos mérséklődést értek el, amelyben a Gyulai Törvényszék is az élen járt. Dr. Bagdi Árpád Gyula /Fotó: Bencsik Ádám/

Dr. Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék elnöke elmondta, a bírósági ügyek intézése kapcsán két mutatót érdemes kiemelni, az időszerűséget és a megalapozottságot. Előbbi azt mutatja, hogy a jogkereső állampolgárok ügyeinek elbírálása mennyi időt vesz igénybe. Utóbbi pedig azt, hogy az elsőfokú bíróság döntésével szemben milyen arányban jelentenek be fellebbezést, és az annak alapján lefolytatott másodfokú eljárásban milyen határozat születik. Egyiket sem lehet a másik nélkül vizsgálni, ugyanolyan fontos jellemzői a bírósági munkának.

Dr. Bagdi Árpád Gyula elmondta, a büntetőügyszak esetén a járásbírósági ügyek 85,7 százaléka, a civilisztikai ügyek 91,4 százaléka egy éven belül befejeződik, és a Gyulai Törvényszéken egyik ügyszakban sem volt egy évnél hosszabb ideig folyamatban másodfokon ügy. Kiemelte, országosan egyedülálló adat, hogy öt éven túli pertartalmú ügy egyik bíróságon és ügyszakban sem fordult elő, és minimális számban volt két éven túli ügy a büntető, a polgári és gazdasági perek között.

A megalapozottságról kifejtette, tavaly a büntetőügyek 65 százaléka elsőfokon jogerőre emelkedett, és civilisztikai ügyszakban ugyanez az arány 94,6 százalék volt. A másodfokú eljárásokban nőtt a helybenhagyó határozatok száma, míg a hatályon kívül helyezéseké körülbelül felére csökkent. Mindez egyszerre tükrözi a megalapozottságot és az időszerűséget.

Folyamatosan korszerűsítenek

Dr. Bagdi Árpád Gyula elmondta, Békés megye bíróságai nyolc épületben működnek, és kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy valamennyi épületben rendszeresen elvégezzék a szükséges állagmegóvó munkálatokat, ahogy a XXI. századi elvárásoknak megfelelő folyamatos korszerűsítésekre is törekednek.

Hozzátette, tavaly sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás a Szarvasi Járásbíróság épületének teljes rekonstrukciójára. A több mint 950 millió forintból megvalósuló felújítás várhatóan jövő év májusára készül el. Tavaly a Gyulai Törvényszéken felújították az emeleti vizesblokkot, a Békéscsabai Járásbíróságon kicserélték a telefonközpontot, a Szeghalmi Járásbíróságon felújították a kerítést. Egyebek mellett a tervek között szerepel a Békéscsabai Járásbíróság fűtésrendszerének korszerűsítése, a tetőszerkezet felújításának folytatása is.

