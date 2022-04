A férfi 2020 decemberében szabadult a büntetésvégrehajtási intézetből, de szabadulását követően rövid idővel ismét bűncselekményeket követett el. 2021. február 08-án, 12 óra előtt nem sokkal gyalogosan megjelent egy szegedi üzletben, ott árajánlatot kért a cégvezetőtől az épülő háza nyílászáróira, és megegyezett vele, hogy másnap visszamegy az üzletbe a nyílászárók pontos adataival. A férfi 2 órával később visszament az üzletbe, és 30 ezer forintot kért kölcsön a cégvezető sértettől azzal a valótlan indokkal, hogy miután az üzletből távozott, tankolt a gépkocsijába, és tankolás közben vette észre, hogy nincs nála a pénztárcája, és nem tudja kifizetni az üzemanyagot. Megígérte, hogy másnap, amikor a nyílászárók megrendelését pontosítják, visszaadja a sértettnek a kölcsönkapott pénzt. Valójában már a délelőtti látogatás alkalmával is gyalogosan, és nem gépkocsival érkezett az üzlethez. A terhelt az üzletbe később nem ment vissza, a kölcsönkapott pénzt nem fizette vissza, és az nem is állt szándékában. A férfi 2021. február 25-én becsengetett egy szegedi lakásba és hasonló ürüggyel, miszerint a tankolást nem tudta kifizetni, és a gépkocsi a benzinkúton maradt, 13 ezer forintot kért és kapott kölcsön a lakásban élő házaspártól. Persze nekik sem fizette vissza a jószándékkal adott kölcsön összegét.

2021. március 24-én bekopogtatott egy tótkomlósi házba is, és elmesélte az ajtót nyitó nőnek, hogy Tótkomlós határában balesetet szenvedett, a 20 milliós autója összetört, feleségét mentő vitte el, és telefonálni szeretne egy ismerősének az autó elvontatása érdekében. A sértett megengedte, hogy telefonáljon, és a fájdalmaira még fájdalomcsillapítót is adott a férfinak. A terhelt ezután távozott, majd fél óra múlva visszament a sértetthez azzal, hogy mindjárt vontatják az autóját a sértett háza elé, és szeretne még egyet telefonálni. Telefonálás után 10 ezer forintot kért kölcsön a sértettől, de a sértett nem adott neki pénzt, ezért a vádlott távozott a lakásáról. A férfi kis idő múlva harmadszorra is megjelent a sértettnél, és ismét pénzt akart kérni tőle, ez alkalommal 3 ezer forintot de a sértett ekkor már nem engedte be a házba, pénzt továbbra sem adott, ezért a terhelt távozott a sértett házától, és többet nem próbálkozott nála, így a sértettnek kára nem keletkezett.

A járási ügyészség a terhelt beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a terheltet végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, és állapítsa meg, hogy abból a törvény erejénél fogva feltételes szabadságra nem bocsátható, ezen felül határozott időre tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint kötelezze őt a sértettek kárának megtérítésére. Arra figyelemmel, hogy a terhelt cselekményeit két vele szemben korábban, más ügyben kiszabott szabadságvesztésből engedélyezett feltételes szabadság ideje alatt követte el, a járási ügyészség indítványa arra is kiterjedt, hogy a bíróság ezeket a feltételes szabadságokat szüntesse meg, azaz a terheltnek a két, teljesen ki nem töltött börtönbüntetés fennmaradó részét is le kell töltenie.