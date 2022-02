Szabálytalanul közlekedni kockázatos, ittasan vezetni veszélyes. Ráadásul nem is mindig csak az sérül meg, aki okozta a balesetet, hanem gyakran vétlen sérültjei, áldozatai is vannak az ütközéseknek. A Békés megyei rendőrség emiatt nagy hangsúlyt fektet a közúti ellenőrzésekre, a gyorshajtók, az elsőbbségadási és kanyarodási szabályokat megszegők, illetve az ittas vezetők forgalomból való kiszűrésére - olvasható a police.hu összefoglalójában.

Az elmúlt héten, az idei év hatodik hetében 26-szor intézkedtek a megye rendőrei alkoholfogyasztás után vezetőkkel szemben, közülük 12-en gépi meghajtású járművel közlekedtek. Emellett több korábbi intézkedés nyomán indult büntetőeljárás iratait továbbították a rendőrök az ügyészségre.

Az egyik ügy gyanúsítottja 2021. december 17-én reggel Mezőkovácsháza és Kaszaper között balesetet okozott, személygépkocsival sűrű ködben előzött. Látta, hogy szemből jön egy autó, de úgy ítélte meg, hogy még be tudja fejezni biztonságosan a manővert. Tévedett, a szabályosan közlekedő autós próbálta menteni a helyzetet azzal, hogy lehúzódott az útról, de így is érintőlegesen ütközött a két kocsi. Személyi sérülés nem történt, viszont a rendőri intézkedéskor kiderült, hogy a szabálytalanul előző autós szervezetében még az előző napi késő esti italozásból alkohol van. A felelőtlen férfi kihallgatásán elismerte, hogy ő tehet a balesetről. Azzal, hogy szabálytalanul közlekedett, veszélyeztette az előtte közlekedő autóst, akit meg akart előzni és a szemből érkezőt is.

A rendőrség kéri a járművezetőket, vegyék komolyan a felelősségüket! Ne szabálytalankodjanak, mert nemcsak magukat sodorhatják veszélybe, hanem utasaiknak, közlekedő partnereiknek is sérülést, kárt okozhatnak.