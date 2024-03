A helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése keretében a gondozási központ számára egy kisbuszt szereznénk be 14 millió forintból. A járművet a szociális alapellátásban használjuk majd, a TOP Plusz programban a pályázatot pedig már be is nyújtottuk – nyilatkozta lapunknak Köves Mihály.

Köves Mihály elmondta, a napközis konyhát nettó 90 millió forintból újítanák fel a TOP Plusz keretében. Fotó: Bencsik Ádám

TOP Plusz forrásból számos intézmény újulhat meg

Doboz polgármestere elmondta, ugyancsak előrehaladott állapotban van annak a pályázatnak az előkészítése, amelynek forrásaiból a napközis konyhát újítanák fel nettó 90 millió forintból. A beruházás részeként cserélnek a nyílászárókat, korszerűsítenék a fűtést, mozgáskorlátozott mosdót alakítanának ki, korszerűsítenék a szellőzőrendszert, a burkolást, napelemet szerelnek fel, valamint megvalósul a festés és a meszelés.

Tervezés alatt áll egy harmadik komplex fejlesztés, amely a kastélyparkot érintené. A 80 millió forintos beruházás részeként gyalogutakat építenek ki a templom és kripta körül, fejlesztenék a zöldfelületet, fákat és cserjéket ültetnének, illetve a két gyaloghíd karbantartása is megtörténne. Ugyanakkor ahogy korábban megírtuk, emellett önkormányzati forrásokból és a Wenckheim család támogatásának köszönhetően hamarosan elkezdődik egy új gyaloghíd építése is Dobozon. Az előző híd az időjárás és a gombásodás hatására károsodott, majd tavaly márciusban kettészakadt.

Ugyanennek a programelemnek a keretében folytatódhat a belterületi utak fejlesztése, a Dózsa utcának a Damjanich utca és a Széles utca közötti szakasza, az

Áchim utcának a Zsaró utca és Vésztői út közötti eddig fel nem újított szakasza és az Árpád utca teljes hosszának felújítása valósul meg 103 millió forintból.

Doboz belterületén, a Faluhelyi utca teljes hosszában kerékpársávot alakítanának ki 190 millió forintból. Köves Mihály szólt arról, hogy a település vezetése, illetve az önkormányzat is évek óta kiemelt figyelmet fordít a község épületeinek energetikai korszerűsítésére, amelyekkel komoly összegeket spórolnak meg. Éppen ezért folytatnák ezt a munkát a TOP Plusz pályázatainak keretében is. 100 millió forintból valósulna meg a Közösségi Ház és Könyvtár korszerűsítése, napelemet szerelnének fel, modernizálnák a fűtési rendszert, szigetelnék az épületet, amelyet festenének is.

A Gondozási Központ energetikai korszerűsítése során napelemet szerelnének fel, szigetelnék az épület födémszerkezetét, illetve annak festése is

megtörténne. Ez utóbbi pályázatok még nem jelentek meg.

Doboz is csatlakozhatna a Wenckheim kerékpárúthoz

Doboz a Békéscsabai Járáshoz tartozik, így a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia alapján további források érkezhetnek a településre. A tervek

között szerepel a körgát és a híd közötti kerékpárút megépítése, ami mind a helyiek, mind a Dobozra érkező kerékpárosok, kerékpáros turisták szempontjából fontos beruházásnak számítana. Doboz is csatlakozhatna a Wenckheim kerékpárúthoz.

A polgármester összességében úgy fogalmazott, mindent igyekeznek megtenni, hogy a lehető legkorszerűbb infrastruktúrát biztosítsák a doboziak számára, illetve ezzel párhuzamosan az életminőséget is javítsák. Ezt szolgálnák ezek a beruházások, fejlesztési elképzelések is.