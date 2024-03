Konferencia 17 perce

Miként lehet a megtermelt energiát eltárolni, erre keresték a választ

Az energiatárolás került a középpontba azon a konferencián, amelyet az úgynevezett StoreMore projekt keretében rendeztek meg szerdán a városházán. A Békéscsaba által vezetett projektbe a Duna régió tíz országából tíznél is több partnert vontak be, köztük önkormányzatokat, felsőoktatási intézményeket, fejlesztési ügynökségeket. A rendezvényen bemutatták azt a Smart Grid rendszert, amellyel a városi sportcsarnoknál nemcsak termelnek, hanem tárolnak is energiát.

Békéscsaba Szél Adrián, a Békéscsaba Smart Menedzsment Kft. projektmenedzsere és a Békéscsaba Energia ESCO Kft. cégvezetője elmondta, hogy egy stratégiai program részeként valósul meg a StoreMore projekt, amelybe a Duna régió tíz országból – Németországtól Bosznia-Hercegovinán át Romániáig – vontak be partnereket. A Békéscsaba által vezetett projekt keretében az energiatárolási lehetőségeket térképezik fel, igyekeznek újabb optimalizációs eljárásokat is kidolgozni. A szerdán a városházán rendezett konferenciát Szarvas Péter polgármester nyitotta meg Fotó: Bencsik Ádám Számos technológia létezik Békéscsaba ezzel a projekttel is erősíti azt az utat, amelyet kijelölt a maga számára a Smart Grid rendszerrel, a Modern Városok Program keretében megvalósult komplex energetikai program végrehajtásával. Hangsúlyozta: számos energiatárolási technológia létezik, fel kell mérni, hogy hol melyik a gazdaságos, és szeretnének Békéscsabán is a lítiumion-akkumulátoros megoldás mellé egy alternatívát is felvázolni, készül majd a városra szabva egy megvalósíthatósági tanulmány. Naperőmű épült, tárolóval együtt A Smart Grid rendszerről, arról, hogy mi valósult meg a városi sportcsarnok környékén, a kivitelező cég, az Infoware Zrt. vezérigazgatója, Kertész Sándor beszélt. Elmondta, hogy épült egy naperőmű, amelynek névleges teljesítménye 1,3 MW, kialakítottak egy energiatárolót, és ez a két egység képes ellátni a városi sportcsarnokot, az elektromos busztöltőt. Létesítettek egy 11 kV-os önkormányzati hálózatot, és van egy hálózati csatlakozás is a szolgáltató felé. Újdonságot jelent, hogy ezeket az egységeket egy szabályozó központtal vezérlik, lokális szabályozást végeznek, optimalizálnak. Az egész rendszer együttműködik. A szakember hozzátette, hogy a naperőmű által megtermelt energiát Békéscsaba használja fel, a többletet pedig értékesíti a piacon. Ezt lehet finomítani az energiatárolóval és az optimalizáló szoftverrel, amely szintén innovációként értékelhető. Sikeresen pályázott Békéscsaba A konferencia nyitányán Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, hogy középpontba kerültek az elmúlt időszak világgazdasági eseményei miatt az energiagazdálkodási kérdések, és hogy a Duna régióban soha nem beszéltek annyit a témáról, mint mostanság. Hangsúlyozta, hogy Békéscsaba sikeresen pályázott az összességében 2,2 millió eurós projekt megvalósítására, amelybe több országból több partnert vontak be. A projekt és a rendezvény az energiagazdálkodás különleges szeletéről, a tárolási lehetőségekről szól. Kiemelte azt is, hogy Békéscsaba szívesen vállalta fel a vezető szerepet, mivel az elmúlt időszakban fontos lépéseket tett a város azért, hogy alternatív megoldásokat dolgozzon ki. Kíváncsiak arra, hogy milyen más lehetőségek léteznek az energia tárolására a lítiumion-akkumulátorok mellett.

