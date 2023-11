A szarvasi székhelyű Cool4u Systems Kft. lapunkhoz eljuttatott sajtóközleménye szerint rengeteg kérdés merül fel manapság a hőszivattyús rendszerekkel kapcsolatban, és nem egyszerű eligazodni a sok információ között. Éppen ezért a Gree légkondicionálók kereskedelmi üzletágának igazgatója, ifj. Korcsok Gábor segítségével összeszedték a legfontosabb támpontokat­.

A hőszivattyú egy olyan hűtő-fűtő technológia, amellyel kiválthatjuk jelenlegi fosszilis energiát használó fűtésünket, és a leghatékonyabban tudjuk megvalósítani a házunk hőszabályozását, tisztán elektromos áram felhasználásával.

Ez a rendszer nem égésből merít hőt, hanem a környezetből (talaj, levegő, víz) vonja el a hőt, éppen ezért ez egy megújuló energiaforrás.

Tehát nincs szükség többé földgáz használatára, továbbá a rendszer napelemmel kiegészítve akár egész évben teljesen ingyenessé is teheti házunk hőmérséklet-kezelését. A hőszivattyú ráadásul környezetbarát, mely hosszú távon gazdaságos és felhasználója nincs kitéve az energiaár-változásoknak.

Fontos kiemelni, hogy hőszivattyú felszerelésével egy kis odafigyeléssel meglévő ingatlanunk fűtési-hűtési rendszerét is átalakíthatjuk. Azonban többféle hőszivattyús rendszer létezik, így kérjük szakember segítségét ahhoz, hogy megállapítsa, melyik lenne a legjobb nekünk. Szakértői feladat továbbá a terv elkészítése, majd a kivitelezés után az ellenőrzés is, hogy minden a leghatékonyabban működik, például nem szökik el sehol a hő. Egy profin kiépített rendszerrel pedig az ingatlan fűtését, hűtését és melegvíz-ellátását is biztosítani lehet.

A sajtóközleményből kiderült, hogy Magyarországon a levegő-víz hőszivattyúk a legelterjedtebbek az alacsonyabb beruházási költségük révén, ám léteznek talajszondás és egyéb más technológiák is. Itt azonban a kivitelezési és beruházási összeg nagyobb, mert ez a megoldás nagy földmunkát és különböző engedélyek beszerzését is igényelheti. A legegyszerűbb és ár-érték arányban legjobb megoldás tehát a levegő-víz hőszivattyú. De még ennél is különböző kivitelezési formák közül kell választanunk, hiszen az ingatlan adottságai és környezet határozza meg azt, hogy mi a legjobb számunkra.

Háromféle megoldás létezik, a monoblokk, az osztott és az all in one.

Monoblokk esetén az összes részegység egyben, egy kültéri egységben található. Ennek az az előnye, hogy az ingatlanon belül nem kell kialakítani új helyiséget a rendszer számára. Ez a megoldás tűnik a legolcsóbbnak a berendezések árai alapján, viszont ennek a legmagasabb a kivitelezési költsége, és a kinti hideg miatt arra is szükség lehet, hogy fagyállóval töltsük fel a rendszert, ami pár százalékkal csökkentheti annak hatékonyságát, mivel ez a közeg nem közvetíti olyan jól a hőt.

Az osztott kivitelnél a kültéri egység mellé párosul egy beltéri egység is, melynek előnye, hogy nincs fagyásveszély, hátránya pedig, hogy a beltéri egységnek biztosítani kell egy helyet a falon, körülbelül akkorát, mint egy gázkazánnak. Ebbe a kategóriába tartoznak még az úgynevezett hydrosplit berendezések is, melyek most kezdenek teret hódítani a piacon.

Végül az all in one rendszerrel egy kompakt, és szinte mindenre kiterjedő megoldást kaphatunk. A hagyományos osztott kivitelű hőszivattyúnak ugyanis minden előnyét élvezhetjük amellett, hogy a beltérben kialakítanak egy közel 200 literes melegvíz tartályt is.

Hangsúlyozták, hogy a fent említett összes verzió alkalmas hűtésre és fűtésre, illetve használati melegvíz-előállításra is. Fontos ugyanakkor, hogy inkább nagy múltú, jó alkatrész-ellátottságú és szervízlehetőséget nyújtó gyártót válasszunk, hiszen sok új, olcsónak tűnő kisebb cég árasztotta el a piacot, melyek nem biztos, hogy pár év múlva is elérhetők lesznek, így hiba esetén idővel könnyen alkatrész nélkül maradhatunk.