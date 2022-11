A képi tudás kitörölhetetlen

– Mindig azt kerestem, ami előre viheti a társadalmat vagy a szakmát. 2005-ben találkoztam egy kérdőívvel, amelyet hajdan az amerikai tengerészgyalogosoknál használták a legprecízebb, legbevállalósabb pilóták kiválasztására, majd később a gazdasági életben is alkalmazták – mondta Barkász Sándor. – Én is kitöltöttem, majd a kollégáim kiválasztásánál és a diákok toborzásánál is ez segített. Nagy öngondoskodással bíró, felelősséget vállalni képes fiatalokat válogattunk ki a képzésünkre 2011 és 2017 között.

Az akadémia újraindításánál több új szempontot vezetünk be. Az egész országból várunk diákokat és a meglévő kiválasztáson túl az atipikus észjárású diákok célcsoportjára koncentrálunk. Ezek a gyerekek a most jellemző verbális iskolarendszerben általában nem teljesítenek jól, mert náluk a jobb agyfélteke domináns, azaz képi gondolkodóak. Ezeket a gyerekeket a pedagógusok zöme nem tudja kezelni, hiszen ezek a tinik a tananyagot olvasva nehezen vagy alig tudják megtanulni. Viszont az, amit képi tudással elsajátítanak, szinte kitörölhetetlen az agyukból, nem is beszélve a rájuk jellemző, asszociatív villámgyors gondolkodásról. Erre lehet építkezni.