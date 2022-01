Kristálycukor kerül a kolbászba a fényes vágási felületért

Ambrus György olimpiai aranyérmes mesterszakács is minden évben vág disznót, nem is egyet: – Nálunk az a szokás, hogy mindig a vágást követő napon töltjük a kolbászt, mert a hideg húst nem töri össze a daráló, mozaikosabb lesz. A hideg hús nem is csúszik ki a bélből – magyarázta. – A vastagot kuláréba töltjük, zamatosabb az íze, és hosszabb ideig eltartható ilyen bélben. A sütnivaló kolbászhoz képest az erősbe több sót rakunk, ugyanis a hónapok alatt veszít a sójából. Gyulai módra egy kis durvára őrölt színes borsot és szegfűborsot is teszünk a kolbászba. Ezenkívül adunk hozzá egy kanál kristálycukrot, ettől szép, fényes lesz a kolbász vágási felülete. A vastagkolbászt is megszurkáljuk, hogy kimenjen az esetleg bent maradt levegő. Egy kicsit masszírozzuk is, hogy tömörödjön a hús. A töltés után a kolbász egy napot szikkad 5–8 fokon, ezután kerül a füstre. Itt nagyon kell ügyelni arra, hogy csak hideg füstöt kapjon a termék.

Érződik az áremelés, drágult a bél és a fűszerpaprika

A disznótornál nemcsak az a kérdés, hogy van-e, illetve mennyi mennyibe kerül a hízó, hanem az is, hogy milyen áron szerezhetők be a minőségi hozzávalók. Szabó Zoltánné, a békéscsabai Mezőker Kft. eladója elmondta, az áremelkedés ezen a téren is érezteti hatását. A belek jellemzően 20 százalékkal drágábbak, mint az előző télen, ugyanakkor bőséges a kínálat. A vastagkolbászhoz legtöbben a kulárét és a marhavastagbelet vásárolják, de egyre kedveltebbek a raffolt és a klipszelt műbelek is. Emelkedett a fűszerpaprika ára is, 4500–6000 forint között adják kilóját, a fokhagyma kilója 1500–1800 forint körül alakul. Kolbászba a tavaszi fokhagyma az ideális, ez az eltarthatóságot növeli, és zamatosabb is az őszinél. A disznótori zöldségeknél a fejes káposzta, a vöröshagyma ára ugyan emelkedett, de a savanyú káposztáé maradt.