Egyrészről azonban a gyermekek is le vannak terhelve, másrészről pedig nekik is bőven van szabadidejük, amit nem biztos, hogy jól töltenek el.

– A mai gyerekek átlagban 2-3 sokszor 4 óra hosszát töltenek az internet világában, amin sok mindent néznek. Na most ez nagy kérdés a szakmában is, hogy mennyire ártalmasak ezek. Azért meg kell, hogy mondjam, hogy az alapvetően az agresszivitásra hajlamos gyerekek azok, akik azonosulnak egy agressziót közvetítő influenszerrel. De, aki nem ilyen típusú és nézi ezeket a videókat, azért azokban is lerakódik, még akkor is ha úgy néz ki, hogy a felszínen jól kezeli, de a tudattalanjába bizony ez beköltözik és később ez megjelenhet a viselkedésben. Tehát ezért is nagyon fontos lenne tudni, hogy mit néz a gyerekem. De a szülő sokszor úgy gondolja, hogy "jaj de jó egy kicsit csend van. Bár igaz, hogy bent gépezik, nem is tudom, hogy mit néz, de addig legalább békén hagy." Ennek nem szabadna, hogy így legyen. Fontos, hogy megbeszéljük azokat a tartalmakat, amiket néz.

Mindent összegezve a sokkal tudatosabb időkezelés lenne a legfontosabb a szülők számára, hogy legyen ideje saját magát regenerálni és ezt az erőt később a gyermeke felé fordítani. A családban nagyon sok minden eldől. Ne hivatkozzunk mindig arra, hogy de már nincs erőm. Értsük meg, hogy a gyerekbe belerakunk egy csomó mindent, ami majd unokánkban is pozitívan fog visszaköszönni. De ha nem rakjuk be a gyerekünkbe, akkor ezt a jövő generációja is meg fogja szenvedni. Ez a transzgeneráció az, ami átmegy, és nem szabad figyelmen kívül hagyni.