– Feleségem, Kinga és két gyermekünk is jól van. Szilveszterkor engedik őket haza a kórházból. Nagy az izgalom, és az új évet így már nagy családban kezdhetjük – fogalmazott a Pécelen élő előadó.

Ákos számára egyébként is eseménydúsan teltek az elmúlt hónapok, hiszen énekesként tagja lett a csákberényi székhelyű Rock Van nevű zenekarnak. A csapat klasszikus magyar rockot, így a P. Box, az Omega, Hobo és Deák Bill Gyula dalait játssza, illetve néhány világsiker is szerepel a repertoárján, így a Scorpions vagy Aerosmith néhány slágere is.

A komolyabb közös próbákat márciusban kezdték, és már számos fellépésük volt különböző fesztiválokon, illetve egyéb rendezvényeken. Az énekes folyamatosan készül is ezekre a programokra, egy-egy koncertjük átlagosan kétórás, és a dalok sem számítanak könnyűnek, ezért is igyekszik mindig a legjobbját hozni.

Tagja a komáromi Magyar Lovas Színháznak

Ákos emellett tagja a komáromi Magyar Lovas Színháznak, amely jövőre ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, amire külön is készülnek. Újra színre viszik a János vitézt, majd a Lóvá tett lovasok című saját vígjátékukat, októberben pedig a Ludas Matyi következik, az évet pedig gálaműsorokkal zárják.

– Kevesebb darabunk lesz a jövő évben, viszont azokat többször adjuk majd elő – tette hozzá az énekes, aki egyébként a hétköznapokon a fővárosban, a VIII. kerületi közterület-felügyeletnél szolgálatirányító.

Arra a kérdésünkre, hogy hazai pályán, vagyis Békésen láthatja-e majd a közönség, elmondta, vannak tervek, hogy jövőre itthon is fellépjen a Rock Vannal.

– Örülnék, ha összejönne, mert szeretném megmutatni Békésen is ezt a zenekari formációt. Zenekarral legutóbb 2014-ben Hevesi Imréékkel léptem fel a Madzagfalvi Napokon, 2022-ben önállóan álltam színpadra. Klasszikus rockot pedig a fellépéseken nem igazán szoktam énekelni, ezért is lenne mindez újdonság – fogalmazott. Ákos egyébként továbbra is gyakran lép fel önállóan is, a jövő évi naptára már szépen lassan be is telik a fellépésekkel.