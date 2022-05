A Rádió1 újkígyósi származású műsorvezetője, Rákóczi Feri hazatért olaszországi kirándulásáról és a Velencei-tó partjáról posztolt idilli képeket.

Az orosházi születésű rendező, producer és színész, Szente Vajk egy titokzatos képet tett ki Instagram-oldalára. A leírásból sok minden nem derül ki, csak néhány emoji segíti a találgatást. Lehet, ismét rendezői székbe ült?

Újra jelentkezett az inkák hazájából a békéscsabai származású énekes, Varga Viktor. Legújabb bejegyzésében most nem a festői táj szépségét mutatta meg, hanem spirituális élményeiről számolt be.

A Békéscsabán nevelkedett fitness nagykövet és - világbajnok, Ferentzy-Kiss Virág kislánya születésekor készült képpel emlékezett meg az anyák napjáról.

A békéscsabai származású szupermodell, Mihalik Enikő egy könnyed sétára ment gyermekével, amiről Instagram-oldalán is beszámolt.

Párizs egyik látványossága a Diadalív, amit franciaországi útja során a vésztői szépség, Szarvas Andrea is meglátogatott. A helyszínen készült képet követőivel is megosztotta. Apró érdekesség a Diadalívről, hogy megépítését még I. Napóleon császár rendelte el, de a befejezésére közel harminc évet kellett várni. A szépségkirálynőnek minden bizonnyal kevesebb idő is elég volt a látványos kép elkészítéséhez.