Érdekesen alakult a mérkőzés első félideje, mert bár érezhetően kevesebbet volt a labda a hazaiaknál, mégis ők voltak veszélyesebbek. A vezetést is a zalaiaknak sikerült megszerezniük, miután egy remek támadás végén Mim talált be a paksi kapuba. A labdát többet birtokló tolnaiak mezőnyfölénye hosszú ideig meddőnek bizonyult, aztán közvetlenül a szünet előtt nem egy klasszikus akcióból, hanem Windecker nagyszerű átlövéséből sikerült egyenlíteniük.

A fordulás után kiegyenlítettebbé vált a találkozó, ugyanakkor ebben a félidőben a Zalaegerszeg játéka már kevésbé volt veszélyes. A Paks kezdett összeszedettebben futballozni, viszont mindkét oldalon megszaporodtak a pontatlan passzok, így kapkodóvá, csapkodóvá vált a játék, ami kevésbé volt szórakoztató a szurkolók számára. A hajrában megélénkülni látszott a meccs, nőtt az iram, de számos kisebb-nagyobb szabálytalanság akasztotta meg a játékot, és végül egyik együttesnek sem sikerült a maga javára fordítania az állást.

OTP Bank Liga, 32. forduló:

Zalaegerszegi TE-Paksi FC 1-1 (1-1)

Zalaegerszeg, 3411 néző, v: Káprály

gólszerzők: Mim (25.), illetve Windecker (45+4.)

Zalaegerszeg: Dombó - Lesjak (Szendrei, 41.), Evangelu, Safronov (Croizet, a szünetben), Bedi - Sankovic, Sajbán, Kovács B. (Gruber, 61.) - Vogyicska (Kiss, 61.), Mance, Mim

Paks: Szappanos - Vas, Kinyik, Lenzsér - Osváth, Windecker, Balogh B., Mezei (Vécsei, 65.), Silye (Papp, a szünetben) - Tóth B. (Könyves, 26., Szabó B., 90.), Skribek (Böde, 65.)

Négy bajnoki óta nyeretlen hazai pályán az MTK, miután a Puskás Akadémiával sem bírt (videó)

A Puskás Akadémia FC 3-1-re nyert az MTK otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 32., utolsó előtti fordulójának szombati játéknapján. Ezzel eldőlt, hogy a felcsúti csapat biztosan nem végez a negyediknél rosszabb helyen a tabellán, de még a második pozíció megszerzésére is van esélye. Az MTK négy bajnoki óta nyeretlen hazai pályán.

A Kosznovszky Márkot, Németh Krisztiánt és Kádár Tamást is nélkülöző MTK a 36. percben Nagy Zsombor révén 2018 novembere után szerzett ismét gólt hazai pályán a Puskás Akadémia ellen, de ez csak a szépítésre volt elég, hiszen húsz perc után már 3-0-ra vezettek a vendégek. Előbb Komáromi György szögletét Szolnoki Roland lőtte a hálóba, majd Nagy Zsolt passzát a finn Urho Nissilä értékesítette, aztán Komáromi újabb sarokrúgását követően megint Nissilä volt eredményes. A mostani szezonban a felcsútiak előbb 5-0-ra, majd 6-1-re verték a fővárosiakat, akik előtt ismét felrémlett egy súlyos vereség lehetősége.

A bágyadt hangulatú mérkőzés második félidejében is a Puskás Akadémia volt kezdeményezőbb, de a legnagyobb ziccerek is kimaradtak. Elvétve az MTK előtt is adódtak lehetőségek, sőt az egész meccset tekintve több kapura lövése volt, mégis sokkal veszélytelenebbnek bizonyult, mint ellenfele.