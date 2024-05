Arról már beszéltek, hogy be kell küldeni nyugati csapatokat, különösen ha az oroszok áttörik a frontot, ezt mondta a francia elnök is, meg Joe Biden emberei is mondták, meg mások is mondták, de hogy NATO-csapatokat kell beküldeni, ilyet tudomásom szerint még senki nem mondott, ez egy újabb vörös vonal, amelyet átléptek, esetünkben a francia elnök szóvivője, és azt mondta, hogy azért kell NATO-csapatokat beküldeni, hogy kiváltsák a nem harcoló ukrán csapatokat, hogy azok el tudjanak menni a frontra