A Pöttyös és a Magyar Olimpiai Bizottság szerdai sajtótájékoztatóján Gyulay Zsolt MOB-elnök arról beszélt, hogy 65 nappal a párizsi olimpia rajtja előtt 18 sportágban szereztek kvalifikációt a magyar sportolók. A vezetők bíznak abban, hogy záráskor sikerül túlszárnyalni a tokiói 175-ös létszámot, 180-190 fős magyar csapattal számolnak.

Az új Pöttyös Túró Rudi

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A MOB és a magyar csapat, valamint Magyarország legkedveltebb márkája, a Pöttyös együttműködése 2016 óta tart, ez a harmadik ciklus. Ez nem pusztán szponzori megállapodás, hanem két olyan brand együttműködése, amelyet mindenki ismer

– hangsúlyozta Gyulay Zsolt, majd arra emlékezett, hogy a 2016-os Pöttyös olimpiai kártyacsomagban ő is szerepelt legendaként, és erre a kártyára még manapság is kérnek tőle autogramot.

„A NOB hitvallása, hogy népszerűsítse a legendákat, és ez találkozik a MOB szándékával is, hiszen olyan értékeink vannak, akiket érdemes kártyán is gyűjteni”

– emelte ki az olimpiai bajnok kajakos.

Szecskó Ferenc, a FrieslandCampina Hungária Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy a 2016-ban indult együttműködés folyamatosan fejlődik. A csaknem hatvanéves múltra visszatekintő Pöttyös a magyar élelmiszeripar meghatározó része, a mátészalkai gyár kiváló minőségű tejet beszállító gazdákkal dolgozik, és céljuk, hogy minél több országba eljuttassák a termékeiket.

A vezérigazgató ezután bejelentette

az idei olimpiai év meglepetését, a Trikolór Túró Rudit, amely nemcsak kívül, a csomagoláson viseli a piros-fehér-zöld színeket, hanem belül is: piros bevonó fedi a fehér túrót, maga a termék citrom ízesítésű, a zöld színt pedig a töltelék adja. Az olimpia idejére a Pöttyös logót is lecserélik Hajrá, Magyarok!-ra.

Elhangzott, hogy már kivitték a gyárból az első ilyen szállítmányokat, amelyekkel az ország minden részét ellátják.

Szecskó Ferenc azt is bejelentette, hogy a kártyákat illetően a kor követelményeinek megfelelően digitalizált változattal is jelentkeznek: applikáció segítségével is gyűjthetik a kártyákat a szurkolók, ezen a felületen olimpiai információt is kapnak, valamint nyereményjátékban is részt vehetnek, melyben sportolói relikviákat is nyerhetnek.