A magyar szövetség beszámolója szerint a kétszeres Európa-bajnok, pénteken egyéni összetettben is első Kovács ezúttal is magabiztos és pontos gyakorlatokat mutatott be. A dunaújvárosi sportoló ugrásban 13,700 ponttal, felemáskorláton pedig a versenynap legjobb eredményével, 15,000 ponttal végzett az élen.

Az ugrásomnak nagyon örültem, mert tegnap egy könnyített gyakorlatot mutattam be. A korlátom jól sikerült, azt hiszem, ezt mutatja az a pontszám is, amit kaptam. Elértem a célomat a mai versenynapon, hiszen mindkét szeren nyerni tudtam – nyilatkozta Kovács Zsófia.

A férfiaknál talajon Kardos Botond, lólengésben Mészáros Krisztofer, gyűrűn Kiss Balázs bizonyult a legjobbnak.

Az országos bajnokság vasárnap 10.30-tól a szerenkénti döntők második napjával zárul a budapesti Központi Tornacsarnokban.





Borítóképünkön Kovács Zsófia, fotó MTI/Kovács Tamás