Hálásan köszönöm a nézők szeretetét, akik nemcsak a filmünknek és Petőfinek, hanem a közösség erejének is bizalmat szavaztak. Rendkívül jólesik, hogy a nemtelen támadások ellenére is ennyien kiállnak a filmünk mellett, ami a legtisztább alkotói szándékból született: fejet hajtani a hőseink előtt. A Most vagy soha! teljes csapata nevében: hálásan köszönöm!