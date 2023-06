A Bálna Honvédelmi Központban HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum interaktív kiállítása várja a látogatókat. A kiállítás bemutatja a 175 éves Magyar Honvédség múltját, jelenét, de betekintést enged a jövőbe is. A fegyverek mellett olyan különlegességeket is meg lehet nézni, mint a Lynx (Hiúz) harcjármű vagy a harci robotkutya. A kiállítás június 24-én 18 órától éjjel 1 óráig várja a látogatókat.

Nyitva lesz a Múzeumok éjszakáján, 17 és 23 óra között a Magyar Katonai Térképészet Szakmatörténeti Múzeum is.

A honvedelem.hu azt írta, a múzeum célja, hogy az országot legkorábban bemutató térképektől a második világháború alatti és utáni éveken át, egészen Magyarország NATO-csatlakozásáig részletgazdag képet adjon a szakma alakulásáról. A múzeumban az állandó tárlatot és azt a topográfus szobát is megnézhetik a vendégek, ami hűen idézi az első térképészek lakó- és munkakörülményeit. Meg lehet tekinteni Magyarország legrégebbi földgömbjét is, a legkisebbek pedig nemcsak nézelődhetnek, hanem kipróbálhatják magukat térképrajzolóként is.