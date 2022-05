Mire számíthat a közönség az ünnepi előadáson?

Jubileumi műsorunk méltó módon kíván emlékezni azokra, akik életet, nevet, identitást, senki mással össze nem téveszthető művészi arculatot, egyéniséget adtak a Duna Művészegyüttesnek. Nemcsak a Juhász Zsolt művészeti vezető, koreográfus nevével fémjelzett, az elmúlt évtizedben született darabokból, hanem a korábbi neves művészeti vezetők, Mosóczi István, Erdélyi Tibor és Mucsi János koreográfiáiból is válogatunk, továbbá több zenészkolléga is – köztük Ferenczi György, ifj. Csoóri Sándor, Pál István Szalonna – színpadra lép a sok meglepetést tartogató műsorban.

Az eltelt évtizedekben mi változott, mi jellemzi ma a társulatot?

Az alapítók elképzelései szerint a fő feladat a Belügyminisztérium személyi állománya és családtagjai kulturális igényeinek kielégítése, ízlésének fejlesztése, valamint a fegyveres erők egységének előmozdítása és a BM tömegkapcsolatainak szélesítése volt. Közben kialakult egy művészeti koncepció is: mindent kifejezni a tánccal, és ez a tánc nem csak néptánc lehet. A társulat 65 éve folyamatosan keresi a helyét a kortárs színpadi megfogalmazás és a hagyományos folk­lór között egyensúlyozva, de az alapvetés ugyanaz maradt: élni a hagyománnyal, minden érzékszervre hatni, költészetet alkotni a néptáncból a színpadon, szellemileg is megmozgatni a nézőket. A Duna Művész­együttes alapítása óta értékteremtő, kiemelt szerepet játszik a nemzeti identitás kialakításában, megőrzésében.

2013 óta dolgozik az együttessel művészeti és operatív igazgatóként, majd az utóbbi években ügyvezetőként. Mire a legbüszkébb?

Tizenöt premierünk és több mint ezer előadásunk volt Budapesten és a Kárpát-medencében, többször eljutottunk külföldre is. Nem túlzás azt állítani, hogy az együttes a létrehozása óta nem élt meg olyan jelentős fejlesztéseket, mint az elmúlt két-három évben. Fekete Péter kultúráért felelős államtitkárnak köszönhetően új, saját igényeinkre szabott székházba költöztünk, megvalósulhatott az előadásokat segítő audiovizuális és informatikai eszközök beszerzése, a jelmezek felújítása, a kellékek cseréje, továbbá a vendégszereplésekhez autóbuszt és teherautót is vásároltunk a társulatnak.





