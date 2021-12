A közlemény idézte György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkárt, aki kijelentette: „a kormány a programban eddig 59 vállalkozást támogatott 14,4 milliárd forint értékben. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy növekedésünk a koronavírus-járvány okozta válság ellenére is a legjobb 5 között maradt az Európai Unióban. Ahhoz, hogy a családok megélhetése a következő évtizedben is biztosított maradjon, vállalkozásainknak minden eddiginél hatékonyabban kell termelniük, amihez minden szükséges szakértői és pénzügyi támogatást megadunk ezen a programon keresztül is” – mondta . „Tekintettel arra, hogy számos nagy növekedésre képes vállalkozás található Közép-Magyarországon is, a program – Budapest kivételével – ezen vállalkozások számára is megnyílik” – tette hozzá.

A minden eddiginél nagyobb, 100 milliárd forint keretösszegű programban a kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások kaphatnak támogatást élvonalbeli technológiai megoldások bevezetésére és bővítésére. A vállalkozások 100 millió forinttól 2,5 milliárd forintig terjedő támogatást igényelhetnek a megvalósítás helyszínétől függően.

A feltételesen vissza nem térítendő támogatás a megvalósítandó projekt költségvetésének maximum 50 százalékát fedezheti, vagyis a jelentkező vállalatoknak a költségek legalább felét önerőből kell előteremteniük. A magyarországi kkv-knak ehhez sok esetben tőkebevonásra van szükségük – ismertette az ITM.

Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója az ITM közleménye szerint kijelentette: „a jól ismert banki hitelek és európai uniós források mellett ma már számos cég valósít meg jelentős összegű beruházást kötvénykibocsátáson keresztül vagy von be intézményi tőkebefektetőt. A tőkefinanszírozás egyrészt biztosíthatja az aktuális pályázathoz szükséges önrészt, másrészt makrogazdasági szemszögből kompenzálhatja a szektor hagyományosan tőkehiányos helyzetét. A Hiventures által nyújtott intézményi tőke jól kombinálható a Magyar Multi Programmal, hiszen állami támogatástól mentes, piaci alapú befektetésként egészíti ki a meglévő önerőt” – mutatott rá.

A Hiventures és az IFKA között létrejött partnerség részeként a kockázati tőkealap-kezelő mostantól személyre szabott finanszírozási megoldásokkal segíti a program pályázóit vagy a már előminősítési tanúsítványt szerzett vállalkozásokat.

A program a technológiai beruházások támogatása mellett lehetőséget biztosít infrastruktúrafejlesztésre, szakértői szolgáltatások igénybevételére műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés, szellemi tulajdoni oltalomszerzés, marketing, márka- és arculatépítés, stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás, valamint szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés területén.

A programra a https://mmp.ifka.hu/ oldalon lehet regisztrálni, a jelenlegi előminősítési regisztráció november 25-én zárul és december 1 és 7. között zajlik az előminősítés benyújtása. Mivel a megfelelő finanszírozási terv kulcsfontosságú a pályázat elnyeréséhez, a Hiventures már az előminősítési szakaszban a pályázó vállalkozások rendelkezésére áll – közölte az ITM.