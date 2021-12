A számvevők megállapították, hogy az államadósságra ható tényezők idén jellemzően kedvezően alakultak, a járvány negyedik hulláma és a világgazdaságban tapasztalható keresleti-kínálati súrlódások miatt azonban a dinamikus gazdasági növekedés fennmaradását veszélyeztető kockázatok is növekednek.

Az ÁSZ elemzőinek fő következtetése szerint az államadósság-mutató idei évre tervezett értéke továbbra is tartható. Az államadósság-mutató számlálóját befolyásoló tényezők esetén a folyamatok jellemzően kedvezően alakultak. Az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi hiánya az idei évre tervezetthez képest időarányosan mérsékelten alakult, a központi költségvetés bevételei az időarányos értéket meghaladóan teljesültek, valamint a központi költségvetés kiadásai is kedvező mértékben teljesültek. Az uniós programok bevételei ugyanakkor továbbra is alacsony arányban (39,6 százalékban) teljesültek – összegezte a GDP-arányos mutató számlálóját alakító tényezőket az ÁSZ.

A másik oldalt tekintve az ÁSZ felidézi, hogy a GDP volumene a második negyedévben 17,8 százalékkal, míg a harmadik negyedévben 6,1 százalékkal bővült. Az Állami Számvevőszék korábban több alkalommal is rámutatott, hogy jelentős bizonytalanságot jelent a Covid-19 vírusjárvány negyedik hullámának erőssége, időtartama és ennek gazdasági, illetve költségvetési folyamatokra gyakorolt hatásainak kiterjedése. Az ÁSZ monitoring elemzése rámutat, hogy e kockázati tényező jelentősen felerősödött az elmúlt időszakban a járvány újabb hullámának kitörése miatt.

A dinamikus gazdasági növekedés fennmaradása ugyanakkor nemcsak az idei év hátralévő időszakát határozza meg, hanem a következő évi gazdasági és költségvetési folyamatokat is befolyásolja. E szempontot is célszerű figyelembe venni a gazdaságpolitika részéről a járvány kezelése során. A gazdasági növekedés fenntartásához az állampolgárok is hozzá tudnak járulni azáltal, hogy ha az átoltottsági arány magas szintet ér el, akkor elkerülhetők a gazdasági visszaesést okozó zárási intézkedések – figyelmeztet az ÁSZ.