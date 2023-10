Úgy tűnik, megint menyasszony lett a Farm VIP műsorvezetője, de a Ripost azt írja gyanús ez az egész az eljegyzés körül.

A műsorvezető október 9-én furcsa posztokkal jelentkezett a közösségi oldalain. Az Instagram és a Facebook oldalára is kitette ugyanazt a homályos fotót, melyen a kézfeje látszik. Délelőtt azt írta hozzá, hogy "hamarosan gyűrű lesz rajta", majd délután új képet tett ki, immár egy gyűrűvel az ujján. A képhez mellékelt szöveg ez volt: "igent mondtam." A fotók minősége és a poszt tartalma egyaránt zavarba ejtő... Először is, mert Zsuzsa már hosszú évek óta azt hangoztatja, hogy nem szívesen beszél a magánéletéről csak, ha muszáj. Másodszor egy hónapja vált csak el, a szakítás pedig igencsak megviselte lelkileg, ezt soha nem is titkolta. Harmadszor egy kommunikációs szakembertől ez annyira amatőr megoldás, hogy nehéz elhinni, hogy tényleg ő tette. Akkor mi történhetett? Nincs kizárva, hogy valaki feltörte Zsuzsa közösségi oldalait, és a nevében posztolt. Természetesen elképzelhető az is, hogy a tévés újra szerelembe esett és ezt a módját választotta a nyilvánosságra hozatalnak. De ez nagyon nem lenne rá jellemző...

Zsuzsa megint mélypontra került, és meggondolatlanul posztolt? Ezt a lehetőséget erősíti, hogy október 10-én, kedden nyomtalanul eltűntek a bejegyzések minden platformról, letörölte azokat és egy szóval sem említette, hogy feltörték volna az oldalát.

Az, hogy valami nincs rendben tovább erősíti a Hot Magazin legfrisebb számában megjelent interjú, amiben arról beszél nem erőlteti az ismerkedést.

A Farm VIP műsorvezetője tavaly októberben jelentette be, hogy három év után elválik férjétől. Zsuzsa egyelőre úgy érzi, egyedül is teljes az élete.

– Nincsen bennem semmilyen para azzal kapcsolatban, hogy szorít az idő és mindenáron kell mellém valaki. Persze nyitott szemmel járok, de nem erőltetem az ismerkedést. Az online társkeresést például teljes mértékben kizárom, a klasszikus ismerkedésben hiszek

– szögezte le. – Tudom, hogy a legtöbbször megszeppennek a férfiak attól, ha egy nő önálló, sikeres, ráadásul ismert is. Engem azzal lehet levenni a lábamról, ha valaki magabiztos. Ha nem bizonytalanodik el a személyiségemtől és a határozottságomtól. Kellő önbizalommal kell rendelkeznie, az egészen biztos. Ezenkívül szeretem, ha valakinek jó dumája van, meg nyilván, ami nagyon fontos, az a kémia - írja a Hot.

A szerelem tehát még várat magára, de Zsuzsa ezt nem bánja, hiszen rengeteg az elfoglaltsága: a televíziós munkái mellett tréningeket is tart.