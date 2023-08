A mindig szexi Köllő Babett szereti borzolni a kedélyeket, ezért néha napján elképesztően merész fotókat tesz közzé magáról. Most épp egy családi nyaralás során sikerült lefotózni őt a megfelelő pillanatban, ezért úgy gondolta, hogy megosztja követőivel is a képet, hiszen egyáltalán nincs takargatnivalója.

Görögországi nyaralására is merész ruhadarabokat vitt magával Köllő Babett, aki most egy falatnyi piros bikiniben úszkált a szálloda medencéjében. A fotósnak épp a legjobb pillanatban sikerült őt lefotózni, amikor a medence szélén támaszkodva nézelődött. A rafinált szabású bikinifelső nemcsak dekoltázsába engedett bepillantást nyerni, de mellbimbói is majd átdöfték a vékony anyagot. A csinos műsorvezető nem szégyellősködik, szívesen mutatja meg magát merész öltözékben - írja az Origo.