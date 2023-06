"Egy kis helyzetjelentés: máris elrepült 8 nap a műtét óta! (...) Betartottam minden utasítást, minden a legnagyobb rendben! Végtelenül hálás vagyok, az eredmény pedig pontosan az, amit elképzeltem! Köszönöm" - írta újabb posztjában - amit az Origo szúrt ki.

Pár héttel ezelőtt vallott róla, hogy tizenhat éves kora óta dédelgetett álma vált valóra.

Egészen kicsi gyerekként már táncolt, és azóta folyamatosan, viszont a nőiesség érzését valami gátolta: "soha nem volt problémám a kis mellekkel, de nekem konkrétan nem nőtt oda semmi" - írta. Volt idő, amikor ezt el tudta engedni, de általában szorongott miatta.

Stana Alexandra a nagysikerű Dancing With The Stars mindhárom évadjában szerepelt a TV2-n, kétszer negyedik lett (Győrfi Dániellel és Árpa Attilával az oldalán), majd legutóbb hatodikk helyre ért be Iván Bencével.