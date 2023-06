Azt mondják, az okos ember más kárán tanul, a buta a sajátján sem. Amennyiben az a »más« jelen esetben a legjobb barátnőm, az ő kárára sokkal érzékenyebben reagálok, mint egy számomra semleges személy esetében. Szóval az ő idilli családi életébe nemhogy belopózott, de ajtóstul robbantotta bele magát az a betegség, ami a modern kori orvostudomány egyik legnagyobb kihívása. Az, hogy ő ezt az állapotot milyen hősiesen kezelte és kezeli azóta is, milyen megpróbáltatásokon ment keresztül, már egy másik történet. Ő közben is velem foglalkozott. Azt mondta: »Manyim, légy okos, nézd, hogy jártam, most azonnal jelentkezz be szűrésre!« Megfogadtam, bejelentkeztem. Megvizsgáltak, az eredmény ledöbbentett. Nem, nem az a diagnózis, amit nála megállapítottak, de sajnos nálam is komoly rendellenesség derült ki. Igen, soha nem titkoltam, nem tagadtam, de nem is szégyelltem, hogy azon nők közé tartozom, akik mellimplantátummal rendelkeznek. Ez azért fontos információ, mert a vizsgálat során kiderült, hogy az implantátum deformálódott, kiszakadt, és a benne lévő anyag már a nyirokcsomókba is átkerült. Műtétre került sor, ami szerencsére jól sikerült, gyorsan regenerálódok