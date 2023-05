Sterczer Hilda pontosan tudja, hogy mit él most át Suhajda Szilárd felesége, Legindi Tíme. Egyrészt Sterczer maga is hegymászó, ő is sokat mászott együtt a férjével, Erőss Zsolttal, ráadásul ki ne tudná, hogy az Everest első magyar megmászója 2013-ban hasonló körülmények között halt meg a Kancsendzöngán - vette észre a bejegyzést az Origo.

Sterczer most nagyon határozottan, ugyanakkor megindító és elgondolkodtató szavakkal válaszol a sokak által feltett "Minek ment oda?" kérdésre.

"Mi is az élet?

Suhajda Szilárd már nem jön haza a Mount Everestről, ezzel sok kérdést hagyva maga után. Az egyik ismétlődő kérdés: Miért megy oda? E mögött valójában vád húzódik: Micsoda felelőtlenség! Meghalni egy hegyért! Álljunk meg itt egy pillanatra és gondoljunk bele: Mi itt élünk, vagy inkább mindennap meghalunk?

Hajtunk a mókuskerékben, nap, mint nap, rohanuk, gürizünk, szaladunk, csináljuk, ami hasznos. Miközben észre se vesszük, hogy közben épp az Életünket veszítjük el. Napról, napra, és még csak nem is tudunk róla.

Nem jut idő az egészségre, a családra, a kultúrára, a kedvelt hobbira, a barátokra, a közösségre, önmagamra. Fizikailag ugyan élünk, de azt életet éljük, amit élni szeretnénk? A hegymászó él. Igazán él. Tudja, mire hivatott, és ezt felvállalva mindennap valóságos életet él. Valós kihívásokkal szembesül, tisztában van a kockázattal és számol vele. Suhajda Szilárd halálával egy teljes életet élő emberrel lett kevesebb a világban" - írja Erőss Zsolt özvegye.