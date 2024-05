Kiváló a hazai illata, íze 39 perce

Szamóca: már kilóra vesszük, nem csak csipegetjük Békésben

A sárga néhol még görög, a görög pedig sok helyen marokkói. Ez a dinnyére igaz, a szamócánál könnyebb már eligazodni. Igazából a szamóca az első igazi hazai primőr gyümölcs, Békésben is számos helyen termesztik. A nagyobb fóliákban főként eladásra, a kiskertekben otthoni fogyasztásra. Amikor aztán beindul a szabadföldi dömping, szinte úton-útfélen vásárolhatunk – akár Békésben is termett – földiepret. Mivel a fóliákban túl meleg van, szedési akciókat is tartanak a vevőknek.

Szamócakörúton jártunk Békéscsabán csütörtökön, nehéz volt ellenállni írás és fotózás közben a kóstolásnak, vásárlásnak. Szebbnél szebb áruk sorjáztak a csabai piacon is, kinézetük, illatuk és ízük – mert azért csak leellenőriztük – már a szabadföldi szezont idézte. Hrobár Brigitta már várt bennünket, hiszen eljött a hazai szamóca ideje Fotó: Bencsik Ádám A szamóca az utak mellett is igen kedvelt – Ugyanakkor ezek még jellemzően fóliás szamócák, de színükben, ízükben semmiben sem térnek el a szabadfölditől – ecsetelte Gyuricza Ágnes eladó. – Az import egyre inkább háttérbe szorul, ha egyáltalán árul még valaki. Érződik a forgalmon, hogy ez az első igazi, hazai, szezonális gyümölcs. Érdemes fogyasztani, és már van, és lesz is olyan másodosztályú földieper, amiből érdemes dzsemet, lekvárt készíteni, mert jóval olcsóbb. Az utak mellett is üde színfoltot jelentenek Békéscsabán a szamócaárusok. Ahogy a Tessedik utcán Hrobár Brigitta régi ismeretségünkre tekintettel fogalmazott: „már vártalak benneteket.” Elmondta, fóliás, Békésben termesztett szamócát kínálnak, a vásárlók már nagyon várták, veszik, viszik is. Az ára is egyre inkább lejjebb megy, ahogy nő a kínálat. Nem a neve, az íze számít a vásárlóknál Knyihár Lászlóné a békéscsabai Kórház utca elején árul szamócát. A szívünket melengette az anorákjának felirata: Békés Megyei Hírlap. – Terjesztem hajnalban az újságot, aztán napközben ráérek árusítani a Kétegyházáról beérkező szamócát – ecsetelte. – Nagyon sok törzsvásárló van, akik évek óta megszokták, és megszerették az itt kapható földiepret. Knyihár Lászlónéval kicsit filozofálgattunk is, hogy ez akkor most szamóca, földieper vagy egyszerűen csak eper. Elmondta, eper biztosan nem, mert az fán terem. A szamóca és a földieper ugyanakkor szerinte ugyanaz. Egy a lényeg, finom legyen. A hazai szamóca előnye az is, hogy frissen kerül a fogyasztókhoz A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a FruitVeB körképe alapján idén kiegyensúlyozott termés várható szamócából. A szakemberek szerint a virágzás, kötödés megfelelő volt idén, jóllehet az éjszakai lehűlések okoztak kisebb károsodásokat a szabadföldi ültetvényekben, illetve a hűvös idő visszafogta az állományok fejlődését és az érési folyamatokat. Összességében azonban eddig egészen jók a terméskilátások. – A magyar szamóca ízében, állagában nagyságrendekkel jobb a külföldről, több ezer kilométerről behozottnál, hiszen frissen kerül a fogyasztókhoz – közölték a NAK-nál. – A friss magyar szamóca megkülönböztethető az importált, még koraéretten leszedett gyümölcstől. Mivel a magyar áru jóval rövidebb idő alatt eljut a fogyasztókhoz, ezért a kertészek teljesen éretten tudják leszedni, ami az ízélményben is megmutatkozik. Knyihár Lászlóné portékája is tetszett a Kórház utca elején Fotó: Bencsik Ádám

