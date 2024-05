Bár eleinte titokban tartották a kapcsolatot, jó ideje publikus, hogy Tóth Gabi a házassága lezárása után az egyik táncosával, Papp Máté Bencével alkot egy párt. Úgy tűnik, az énekesnő nagyon boldog az új barátjával, akiről egyre gyakrabban mutat képeket is az oldalán, és sokszor nyilvánosan üzen neki. Most is így tett, egy tánc közben készült, fekete-fehér kép mellett vallott nyilvánosan szerelmet a táncosnak - írja az Origo.

Ezt a legényt még akkor megszerettem. Mikor véle legelőször beszéltem. Megtetszett a gyönyörű szép szaváért, Homlokára göndörödő hajáért

- olvasható egy népdal rövid részlete Tóth Gabi legújabb bejegyzésében.