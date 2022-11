– A japán és a szaúdi válogatottban nincsenek nagy egyéniségek, de igaz ez például Kanadára is, ám csapatként nagyszerűen működnek, a játékosok egymásért képesek küzdeni, fegyelmezettek, bírják a tempót az elsőtől az utolsó percig, és ez elegendő is volt a sikerhez, illetve Kanada esetében a belgák életének a megkeserítéséhez. Persze, biztos vagyok benne, hogy a fák ezúttal sem nőnek az égig, sem Szaúd-Arábia, sem Japán nem lesz világbajnok, de ezzel a teljesítménnyel a tizenhatba vagy akár a nyolcba is eljuthat, ami azt jelenti, hogy nagyágyúk viszont idő előtt utazhatnak majd haza Katarból. Szerintem jót tesz nekünk, szurkolóknak, hogy a világbajnokság eddig kiszámíthatatlan. Nagyon kíváncsi vagyok a nagy favoritnak kikiáltott brazilok bemutatkozására csütörtökön este, majd a második csoportkörben kimondottan izgalmas összecsapásokat várok.