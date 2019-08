Rászoruló iskolásoknak gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet

Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs igazgatója a gyűjtést elindító szerdai budapesti sajtótájékoztatón elmondta: az akció célja, hogy a következő két hétben ezer rászoruló gyerekhez juttassanak el tíz-tízezer forint értékű, személyre szabott, minőségi tanszercsomagot.

– tette hozzá.

A segélyszervezet online adományozási felülete a www.iskolakezdesegyutt.hu oldal, amelyen tetszőleges összeget lehet adományozni, a nagyobb postákon pedig gyűjtőperselyekben is várják az adományokat. Átutalással vagy csekkbefizetéssel az 11705008-20464565 számlaszámon lehet csatlakozni a felhíváshoz, a közlemény rovatban feltüntetve az „iskolakezdés” üzenetet.

Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója elmondta: iskolakezdéskor szükség van megfelelő tanszerekre, ruhára, cipőre is. A segélyszervezet ahhoz nyújt segítséget, hogy a rászoruló családoknak könnyebb legyen az iskolakezdés, a gyerekek felzárkózása pedig gyorsabb legyen. Jelezte:

a tervek szerint az ezer hazai gyerek mellett több száz erdélyi, vajdasági és kárpátaljai magyar gyerek is kap beiskolázási segítséget.

Wolf Kati énekesnő nyolcadszor vállalta, hogy az adománygyűjtő akció kampányarca lesz. „A legnagyobb élmény számomra minden évben az, amikor személyesen adhatom át a csomagokat, és láthatom a gyermekek arcán a meglepetést és az örömöt, a szülők szemében pedig azt, hogy milyen nagy kő esik le a szívükről” – mondta a sajtótájékoztatón, majd összefogásra buzdított:

„A legszegényebb gyermekek számára ezek a tanszercsomagok többet jelentenek egyszeri ajándéknál: egy jó minőségű tolltartó, füzet, tornazsák vagy ünneplőruha esélyt kínál arra, hogy nehéz körülményeik ellenére ők is büszkén és örömmel ülhessenek be az iskolapadba. Mindenkit kérek, ha teheti – akárcsak egyetlen hívással is -, csatlakozzon az összefogáshoz, hiszen sok kicsi sokra megy!”