Allergiásak lehetünk a klímaváltozástól

Arra is fel kell készülni, hogy akinek most nincs ezzel problémája, annak pár év múlva már lehet, hogy lesz.

A Bors arról ír, hogy úgy tűnik, hogy az éghajlatváltozás több problémát okoz, mint ahogy azt az emberiség gondolta volna.

Nem elég, hogy árvizekkel és szárazságokkal fenyegetnek, a La Monde francia lap összeállításából kiderült,

az egyre melegebb időjárás miatt a növények is sokkal hosszabb ideig, és intenzívebben ontják magukból a pollent. Ez azt jelenti, hogy időről időre még több ember fog szenvedni az allergiától.

A lap szerint 50 év alatt 11 nappal lett hosszabb a pollenszórás időszaka, ugyanis ennyivel több ideig virágoznak a növények. Sőt állítások szerint

erősödhet is a pollenek allergén képessége is, ami miatt az érzékenyeknek sokkal tovább kell tűrniük a tüneteket, de az allergiában szenvedők száma is egyre nő.

Azt nem is kell mondani, hogy a gyerekek között is egyre többen lesznek érzékenyek. Magyarországon már minden második ember allergiával küszködik, de eljöhet az az idő is, amikor már nem lesznek kivételek, és mindenki megsínyli a növények virágzását.

Védekeznek a növények

Nem elég, hogy évről évre nő a szénanáthások száma, ez a növekedés egyhamar nem fog megállni.

„A pollenszezon országonként és tájegységenként is különböző lehet. Az biztos, hogy a szezon hosszabb lesz, mivel a növények nagy része jobban bírja a meleget, mint a hűvösebb időjárást, ezért a meleg nyarak kedveznek ezeknek”

– magyarázta dr. Nékám Kristóf allergológus.

„Ebben az egyre melegebb és szárazabb időben a növények is védekeznek, hogy túléljenek, ami a szaporodásuk szempontjából egy nagyon jó dolog, de az embe­reknek nem az. A növényekben van egy fehérje, ami a pollenekbe is bekerül, ezt nagyobb mennyiségben fogják termelni, hogy megóvják magukat a mostani szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben. Ezeknek a fehérjéknek a többsége erősen antigén, tehát, belekerül a pollenbe is és ezzel a pollenek allergiakeltő hatását megnöveli. Ilyen értelemben valóban igaz az, hogy az allergiások száma nőni fog” – magyarázta a szakértő.

Nem jó a levegő

Sajnos az egyre rosszabbodó levegőminőség sem segít a problémán, sőt az emberek életmódja sem kedvező a küzdelemben. A stressz, a mozgás hiánya mind hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet érzékenyen reagáljon a különböző növények pollenjére. A szakértők szerint az allergiás tüneteknek az sem tesz jót, hogy üvegházhatású gázokat és szén-dioxidot lélegeznek be az emberek, mely légzési nehézségeket okozhat az allergiásoknak és az asztmásoknak. Emiatt a tünetek is felerősödnek, ami miatt sokaknak még nehezebb lesz átélni az allergiaszezont.