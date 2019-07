Ahogy a dohányzásnak, úgy az alkoholnak is vannak passzív áldozatai

Ittas ember közvetlen közelében élni szinte egyenlő az előbb-utóbb bekövetkező bántalmazással, ezért fontos, hogy ne csak az alkoholizmus közvetlen veszélyeire, következményeire koncentráljunk.

Egy új amerikai kutatás arra világít rá, hogy miként a dohányázás károsítja a passzív elszenvedőit, az alkohol is szedi áldozatait azok között, akik az ittas emberek környezetében élnek: a megkérdezett nők ötöde, a férfiak negyede mondta, hogy egy év alatt valamilyen módon bántalmazta részeg ember.

Katherine Karriker-Jaffe, a Journal of Studies on Alcohol and Drugs folyóiratban megjelent tanulmány társszerzője elmondta: „rendkívül elterjedt, hogy más emberek ittassága miatt kell szenvednie valakinek”.

A kutatók csak egy évig követték nyomon a kutatás résztvevőit. A kutatás szerint a nőket leggyakrabban házastársuk, partnerük vagy más családtag bántalmazza ittasan, míg a férfiakat általában egy idegen.

A kutatáshoz két korábbi felmérés adatait is felhasználták: egy 2015-ös amerikai országos felmérést, amely 2830 felnőtt bevonásával készült az ittas emberek által bántalmazottakról és egy 2015-ös országos felmérést az alkoholfogyasztással kapcsolatban, amely több mint 7 ezer felnőtt megkérdezésén alapult.

A Karriker-Jaffe csoportja a tanulmányhoz 8750 résztvevőt kérdezett meg arról, hogy az elmúlt egy évben ittas ember bántalmazta-e őket valamilyen módon, például zaklatással, fenyegetéssel, vagy féltek, hogy megrongálják a ruházatukat, tulajdonukat, lökdösték, megütötték vagy megverték őket.

A válaszadó nők 21 százaléka, a férfiak 23 százaléka élte át a bántalmazás valamilyen formáját részegek miatt az elmúlt évben. A kutatók szerint ez azt jelenti, hogy minden évben 53 millió amerikait inzultálja ittas ember. A bántalmazás leggyakoribb változata a zaklatás és fenyegetés volt, ezt a férfiak és a nők 16 százaléka említette.

A kutatók azt is megállapították, hogy a 25 éven aluliakkal, feketékkel, és azokkal, akik maguk is éppen erősen ittasak voltak, valamint az elváltakkal és özvegyekkel gyakrabban történt meg, hogy ittas személy bántalmazta őket.

Karriker-Jaffe hangsúlyozta: reméli, hogy a tanulmány ráirányítja a figyelmet erre a súlyos problémára, és ennek eredményeként például rövidebb nyitvatartási időt szabnak meg az italboltoknak és bároknak.

Antoine Douaihy, a Pittsburgh-i Orvosi Egyetem pszichiátriaprofesszora nagyon fontosnak nevezte a tanulmányt és kiemelte: miközben mindenki az opioidválsággal van elfoglalva, úgy tűnik, kerülik az alkoholizmus kérdését, ami pedig súlyos társadalmi probléma az Egyesült Államokban.

Hozzátette, hogy az alkoholizmussal kapcsolatban egyébként is jellemzően az alkoholt fogyasztók károsodásával foglalkoznak, és a járulékos károkat alig vizsgálják. „Az alkohol továbbra is nagy gond az Egyesült Államokban, ezzel a kérdéssel nagyon erélyesen foglalkozni kell”- jelentette ki a professzor.

