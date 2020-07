Az eddig véltnél sokkal több állat pusztult el az ausztrál erdőtüzekben

A legsúlyosabban a hüllők érintettek, de több százmillió emlős, madár és béka is a lángok áldozatául esett.

A krízis csúcspontján, januárban a kutatók úgy becsülték, hogy 1,25 milliárd állat pusztult el csak Új-Dél-Wales és Viktória államban. Az új becslések azonban már nagyobb területet vesznek számításba, szeptember és február között összesen mintegy 11,46 millió hektárt perzseltek fel a lángok.

– mondta Arnulf Köhncke, a WWF Németország fajmegőrzési szakértője.

Dermot O Gorman, a WWF Ausztrália igazgatója

Azok az állatok is elpusztulhatnak még a következményektől, amelyek egyébként megmenekültek a lángok elől, hiszen eltűnt az élőhelyük, a táplálékforrásaik, fészkelőhelyeik és búvóhelyeik.

„Az ausztráliai rekordtüzek normalitássá válhatnak és csak ízelítői lehetnek annak, mi vár ránk, ha nem sikerül a globális hőmérséklet emelkedését 1,5 Celsius-fok alatt tartani” – figyelmeztetett a veszélyre Köhncke.

A jelentésen a WWF Ausztrália megbízásából különböző egyetemek és a BirdLife Australia állatvédő szervezet tíz tudósa dolgozott.

