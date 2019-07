A Niagara-vízesésbe zuhant egy férfi, majd egy kövön ülve várta a mentést

A tájékoztatás szerint a hatóságokat egy „válsághelyzetben lévő férfi” miatt riasztották, aki átmászott a vízesés kanadai oldalán található 57 méter magas Patkó-zuhatag szalagkorlátján.

Később nem életveszélyes sérülésekkel megtalálták: egy kövön üldögélt a folyóban.

Man survives being swept over Niagara Falls.

It is reportedly the fourth time an adult is known to have survived going over the falls without protectionhttps://t.co/vmtaz7a0Bs pic.twitter.com/5BqnYGtFXD

— AFP news agency (@AFP) July 11, 2019