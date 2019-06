Közlekedési lámpákra telepítik az 5G hálózatot Japánban

Ami villámgyors lesz: egy kétórás filmet például három másodperc alatt le lehet majd tölteni.

Az 5G mobil hálózati szolgáltatások lefedettségének biztosításához sokkal több és sűrűbben elhelyezett átjátszó állomásra lesz szükség, mint a negyedik generációs vagy korábbi technológiai szintet képviselő hálózatoknál, mivel az adatátvitelre használt rádióhullámok frekvenciája jóval magasabb,

ezért a fényhez hasonlóan szinte már csak egyenes vonalban tudnak terjedni.

Az ötödik generációs mobil szolgáltatás a negyedik generációsnál mintegy százszor gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé,

ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy kétórás filmet például három másodperc alatt le lehet majd tölteni.

Gyors és tömeges adatátvitelre lesz szükség az önállóan navigáló hálózatra kapcsolt gépjárművek üzemeltetéséhez is.

Az idén áprilisban az illetékes minisztérium által kiosztott frekvenciasáv-használati koncessziók birtokában a négy japán mobil szolgáltató vállalat, a NTT Docomo Inc., a KDDI Corp., a SoftBank Corp és a Rakuten Inc. 2020-ban kezdi meg az ötödik generációs mobilszolgáltatás nyújtását országszerte. Ennek keretében 2026-ra fejeződik be több mint 200 ezer közlekedési lámpa felszerelése az átjátszó állomásokkal.

