– Voltak emlékezetes esetek?

– Volt egy gyerek, aki félt, miután látott egy lövöldözős, véres filmet. Mondtuk neki, hogy ez csak játék, nézze meg, hogy paradicsomlevet kentek szét. Aranyos volt, utána bármikor hasonlót látott, mindig mondta, hogy most kenik szét a paradicsomot. Egy másik gyógyszerallergiával jött be, sikerült visszahozni, majd kórházba került. Pár nappal később megjelent, mondta, hogy nem hittek neki bent, megkapta még egyszer azt a gyógyszert, és nem emlékszik semmire, csak arra, hogy mindenki rohangál körülötte összevissza. Sajnos volt meningococcus-fertőzés is, amely után mindenki védőoltást akart beadatni. Egy nap több száz vakcinát használtunk fel. Annyian voltak a rendelőben, hogy Perei doktornőt nem akarták be- és előreengedni. Mondta, hogy ő akár haza is mehet. Az influenzajárványok idején szintén tele volt a rendelő. A koronavírus csak ebből a szempontból volt jó, hogy az emberek figyeltek egymásra, és nem volt influenzás.

– A koronavírus-járvánnyal előtérbe került a telefonos rendelés is. Ez lehet a jövő?

– Kisegítőnek megfelel. Ha be van állítva egy gyógyszer, vagy ha csak tápszerre van szükség, akkor azért tényleg nem érdemes bemenni a rendelőbe. De a szülő nem orvos. Sokszor csak a banális tüneteket ismerteti, de ha nem kérdezem ki teljesen, akkor nem derül ki, hogy van-e más, fontosabb gond is. Például van, hogy csak a telefonban hallom a rekedt, ugatós köhögést, amit nem vesznek komolyan, mert nincs láz – csak éppen ez a krupp, amiben meg lehet fulladni. Vallom, hogy orvos-beteg találkozás nélkül nincs gyógyítás.