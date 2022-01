– Hogyan került a néptánc közelébe?

– Óvodában, iskolában is mindig kiválasztottak a szereplésekre, és már akkor, amikor bekerültem a tanítóképzőre, mondtam, hogy szeretnék majd néptáncot is oktatni. Minden hónap utolsó hétvégéjén jártam Békéscsabára, a Balassi Táncegyütteshez három éven át: több mint ötvenen indultunk, végül csak páran szereztünk oklevelet. Őrült kitartás van bennem, ha valamit nagyon szeretnék, akkor azt igyekszem is megvalósítani. Nem csak a gyerekeket, valamint a szüreti bálok alkalmával a fiatalokat tanítottam, a nyugdíjaskluboknál is szívesen szerveztem a műsorokat. Most is szeretem a közösségi életet, szívesen megyek a klubba a településszépítők elnökhelyetteseként, és örülök, ha kérik, igénylik a javaslataimat, ötleteimet.

– Mire a legbüszkébb?

– Hogy becsületesen felneveltük, taníttattuk férjemmel – aki három éve hunyt el és akit szerettek Vésztőn – a két gyermekünket. Hogy tisztelnek Vésztőn, hogy soha nem éreztem azt, hogy nem lehetek próféta a saját hazámban. Persze voltak rossz dolgok is – ám nem a nevelésben, oktatásban –, de amikor el vagyok keseredve, akkor mindig emlékeztetem magam, hogy mennyi jóban volt részem. Rengeteg szeretetet kaptam és kapok a mai napig, ez erősít, hogy megfelelő döntést hoztam. Mindig úgy gondoltam, hogy a feladatom: önzetlenül tanítani, segíteni a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt; egyszerűen élni és becsületesnek maradni. Ez volt és most is ez a hitvallásom.