Szombaton reggel még jócskán reggel hét óra előtt jártunk, amikor már mindenütt, különösen a pékségeknél és a henteseknél óriási sorok alakultak ki. A megszokott várakozási idő alaposan megnőtt, mindenki vásárolt, talán többet is, mint amire szüksége volt, hogy azután hétfőn este, amikor a családi kupaktanács végignéz a felhalmozott készleteken, megállapítsa, lehet, kevesebb is elég lett volna.

Az elmúlt évtizedek hozzászoktattak minket ahhoz, hogy bármikor, tényleg bármikor bemehetünk egy boltba, és pénztárcánk vastagságának függvényében megvehetünk bármit, amire éppen szükségünk van. Hol vannak már azok az idők, amikor szombaton délután minden bezárt, és hétfőig csend honolt az üzletek körül.

Az ünnepek környékén, akár karácsonykor, akár a most mögöttünk hagyott húsvét táján mindig óriás lendülettel vásárolunk. Elszoktunk attól, hogy két napig nincs bolt, nincs üzlet, és elfelejtettünk talán tervezni is. A szakértők szerint az emberekben hirtelen fellép a bizonytalanság érzése, és emiatt nagy mennyiségű árut szereznek be, tartalékot képeznek, főként élelmiszerekből. Így történt ez most is.

A vásárlási láz egyébként Németországra különösen jellemző, ott született a Hamsterkauf megnevezés is, amit hörcsögvásárlást jelent, utalva a tartalékolásra. Az éremnek mindig két oldala van, hiszen a korlátlan vásárlási lehetőségeknek számos előnye is van, de különösen a világjárvány tapasztalatai alapján ott mocoroghat sokakban, hogy mi lesz, ha egyszer másként alakul.