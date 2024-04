Megelőztük a lengyel zureket, az osztrák sütőtökkrém- és az ukrán borscslevest. Legalábbis a TasteAtlas olvasóinak pontszámai alapján. A magyar gulyásleves a világ 100 legjobb levese között a 31., a magyar húsleves a 41. helyen végzett. Az indonéz, hosszan főzött marhahússal készült Rawon lett az abszolút győztes. Ja, és hogy melyik magyar húsleves került be legjobb 50-be? Szakácstanulmányaimból tudom, hogy amikor nem jelöljük a húslevesnél, melyik jószágból készült, akkor marhahúslevessel van dolgunk. Bevallom, a győztes, indonéz Rawont nem ismerem, de beérem a magyar marhahúslevessel. Az osztrákok sütőtökkrémlevese is biztosan finom, de a magyar gulyásnál maradok. Még ha maradi is vagyok.